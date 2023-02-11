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Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın salı günü Devlet Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın salı günü Devlet Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

Politika 11.02.2023, 14:37
Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın salı günü Devlet Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın salı günü Devlet Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

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