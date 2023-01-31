Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, ABD’ye turist vizesi başvurusunda bulundu

Brezilya’nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ABD’de kalmak için 6 aylık turist vizesine başvurdu.

Brezilya’da geçtiğimiz sene 30 Ekim’de düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini kaybetmesinin ardından geçtiğimiz Aralık ayında ABD’ye gelen eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkede kalmak için 6 aylık turist vizesine başvurdu. Bolsonaro’nun avukatı Felipe Alexandre, başvuru süresi boyunca Bolsonaro’nun ABD’de kalmaya devam edeceğini söylerken, “Biraz izin almak, kafasını dağıtmak ve bir sonraki adımına karar vermeden önce ABD’de birkaç ay turist olmanın tadını çıkarmak istiyor. Bolsonaro’nun 6 aylık sürenin tamamını kullanıp kullanmayacağı kendisine ve ileriki günlerde hangi stratejiyi uygulamak istediğine bağlı olacak” ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, vize kayıtlarının ABD yasalarına göre gizli tutulduğunu ve bakanlığın kişisel vize kayıtlarının detaylarını paylaşmayacağını açıkladı.

Brezilya’yı karıştıran süreç

Brezilya’da geçtiğimiz yıl 30 Ekim’de yapılan ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde eski Devlet Başkanı solcu Luiz Inacio Lula da Silva oyların yüzde 50.9’unu, aşırı sağcı Jair Bolsonaro ise yüzde 49.1’ini almıştı. Seçime hile karıştırıldığını iddia eden ve orduya Lula’nın görevi devralmasına karşı müdahale çağrısı yapan binlerce Bolsonaro destekçisi, geçtiğimiz 8 Ocak’ta Yüksek Mahkeme, Kongre ve Devlet Başkanlığı Sarayını basmıştı. Baskına karıştıkları gerekçesiyle Bolsonaro’nun "Leo Indio" lakaplı yeğeni Leonardo Rodrigues de Jesus da dahil olmak üzere bin 800 kişi gözaltına alınmıştı. Bolsonaro, görev süresinin biteceği 31 Aralık 2022 gününden önce Brezilya’dan ayrılarak ABD’ye gitmişti.