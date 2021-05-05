banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Zehra Zümrüt Selçuk, Kardemir’e yönetim kurulu üyesi oldu
Zehra Zümrüt Selçuk, Kardemir’e yönetim kurulu üyesi oldu
Yaşanan ayrılıklar sonrası Habertürk'ten ilk açıklama!
Yaşanan ayrılıklar sonrası Habertürk'ten ilk açıklama!
Fatih Terim tazminat davası açtı
Fatih Terim tazminat davası açtı
Türkiye Kadın Futbol Liginde Şampiyon Beşiktaş oldu
Türkiye Kadın Futbol Liginde Şampiyon Beşiktaş oldu

Eski bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Kardemir’e yönetim kurulu üyesi oldu

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Plaftormu'na yapılan açıklamada, "Şirketimizin münhal durumda bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Şirketimiz Yönetim Kurulunca Sn. Zehra Zümrüt Selçuk'un seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

Politika 05.05.2021, 21:54
Eski bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Kardemir’e yönetim kurulu üyesi oldu

Geçtiğimiz ay Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölünmüştü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kurulması ile 10 Temmuz 2018 günü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak göreve başlayan Zehra Zümrüt Selçuk'un görevi 21 Nisan 2021 itibariyle sona ermişti.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Zehra Zümrüt Selçuk, Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş’de yönetim kurulu üyesi oldu.

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Plaftormu’na yapılan açıklamada, “Şirketimizin münhal durumda bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Şirketimiz Yönetim Kurulunca Sn. Zehra Zümrüt Selçuk’un seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

Yorumlar (0)
19°
açık