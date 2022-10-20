Eski Bakan Eşref Fakıbaba hem partisini hem vekilliği bıraktı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinden istifa ettiğini duyurdu.

​Twitter hesabından açıklama yapan Fakıbaba şu ifadeleri kullandı:



"2003'te üyesi olduğum AK Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum.

"SİYASİ VE AHLAKIMA UYGUN OLMAYAN KİŞİLER..."



Bu 20 içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum.



AK Parti üyeliğinden ve AK Parti için bana oy veren hemşehrilerime saygısızlık olmasın diye Milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için hayırlara vesile olur."