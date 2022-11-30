Eski Bakan Eroğlu: "Şanlıurfa’dan Mardin’e kadar dünyanın en büyük suni kanalını inşa ettik, Süveyş’ten daha büyük"

Çeşitli temas ve görüşmelerde bulunmak üzere Mardin’e gelen Orman ve Su İşleri eski Bakanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Vali Mahmut Demirtaş ile makamında görüştü. Vali Demirtaş tarafından karşılanan Bakan Eroğlu, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladıktan sonra Mardin’de yapılan yatırımlar hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mardin’de geçmiş yıllarda su ve yol konularında ciddi problemlerin olduğunu anımsatan Bakan Eroğlu, görevde bulunduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde arazide yaptıkları incelemelerin ardından Beyazsu isale hattını şehre kazandırırken isale hattının geçiş güzergahında bulunan yolda da çalışma gerçekleştirerek dar olan yolu genişlettiklerini söyledi.

“221 kilometrelik kanal inşa ettik”

20 yılda Mardin’e 65 milyar TL yatırım yapıldığını hatırlatan Bakan Eroğlu, gerçekleştirilen yatırımlara değinerek, “Modern sulamaları getirdik. Burası çok verimli topraklar. Şanlıurfa’dan Mardin’e kadar dünyanın en büyük suni kanalını inşa ettik. Süveyş’ten daha büyük. 221 kilometrelik kanal inşa ettik. Gerçekten muhteşem oldu. Mardin ve ilçelerinde hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız, daha önceki valilerimiz, şimdiki Valimiz sayesinde çok daha güzel işler yapılacak. Mardin çok güzelleşti, havası değişti” ifadelerini kullandı.