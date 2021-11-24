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Eski Avrupa Komisyonu Türkiye temsilcisinden 'Kavala' önerisi: Avrupa Konseyi'nde ele alınsın

Eski Avrupa Komisyonu Türkiye delegasyonu başkanı Fransız diplomat Marc Pierini, Kavala’nın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmaması halinde AB'nin bu konuyu 30 Kasım’daki Bakanlar Komitesi toplantısında, AİHM bağlamında ele alması gerektiğini savundu.

Politika 24.11.2021, 15:21
Eski Avrupa Komisyonu Türkiye temsilcisinden 'Kavala' önerisi: Avrupa Konseyi'nde ele alınsın

Eski Avrupa Komisyonu Türkiye delegasyonu başkanı ve Türkiye politikaları uzmanı Marc PieriniCarnegie Europe’da yayımlanan yazısında, AB ile Türkiye arasındaki uyuşmazlıklara değinerek AB’nin atması gereken adımları sıraladı.

Pierini, Türkiye’nin AB ile olan angajmanında seçici davrandığını öne sürdüğü yazısında, 'Ankara’ya, AB ile arasındaki uyuşmazlık başlıklarına kategorik yaklaşmasının kabul edilemez olduğunun açıkça belirtmesi gerekir' ifadelerine yer verdi.

Pierini makalesinde, AK Parti döneminde Türkiye’nin yargıdan medyaya, sivil toplumdan kadın haklarına kadar pek çok alanda hukukun üstünlüğü konusunda önemli bozulmalar yaşadığını savundu.

Pierini, hukukun üstünlüğü ilkesinde yaşanan bozulmaların Türkiye’nin bazı uluslararası taahhütlerini etkilediğini de sözlerine ekledi.

Deneyimli diplomat, Ankara’nın yakın zamana kadar, kadına yönelik şiddete karşı desteklediği İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesini bu duruma örnek olarak gösterdi.

KAVALA DAVASI

Yazısında Osman Kavala davasına da değinen Pierini, Türkiye’nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 2019 yılında verdiği karara uymamasını, 'NATO üyesi bir ülkeden beklenmeyen bir davranış' sözleriyle tarif etti.

Pierini, konuya ilişkin olarak, “Hukukun üstünlüğü ilkesinin bu şekilde aşınması, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılma niyetiyle açıkça çelişmektedir. Türkiye, düzenli olarak üye olma arzusu hakkında açıklamalar yaparken aldığı kararların birçoğu AB’nin ilke ve değerlerine aykırıdır" dedi.

Pierini yazısında, AB’ye, temel değer ve ilkeleri savunma görevini hatırlatırken üç farklı öneri sundu.

ÜÇ 'TÜRKİYE' ÖNERİSİ

- Avrupa Birliği’nin hukukun üstünlüğü ilkesini, iç ve dış politikanın ayrılmaz bir parçası olduğunu mümkün olan en güçlü şekilde teyit etmeli diyen Pierini; "Ankara’ya, uyuşmazlıkları iç politikasına uyacak şekilde kategorize etmesinin kabul edilemez olduğu açıkça bildirilmelidir" dedi.

- Pierini, ikinci olarak AB’nin, Osman Kavala davasında, 'Türkiye’yi AİHM kararlarına uymaya zorlayan son derece ilkeli bir tutum' sergilemesi gerektiğini belirtti.

- Pierini son olarak, 'Kavala’nın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmaması halinde 30 Kasım’daki Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısında, konunun AİHM bağlamında ele alınması gerektiğini' savundu.

Konuşmasının sonunda AB çıkarlarının, Türkiye ile olan ilişkilerden daha önemli olduğunu kaydeden Pierini, “AB üyelerinin herhangi bir harekette bulunmaması, Türkiye’nin bu davayı politik anlamda kullanacağını kabul etmek anlamına gelecektir. Aynı zamanda, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı olan birlik için de zarar verici bir emsal teşkil edecektir” ifadelerine yer verdi.

MARC PIERINI KİMDİR?

30 yıl boyunca Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler Komitesi'nde görev yapan Fransız asıllı Marc Pierini2006-2011 yılları arasında Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği görevini üstlendi. 

Pierini, şu an Carnegie Uluslararası Barış Vakfı’nda Orta Doğu ve Türkiye araştırmalarını yürütüyor. Deneyimli diplomatın “Türkiye Nereye Gidiyor?” adlı bir kitabı bulunuyor.

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