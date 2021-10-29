banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi başladı!
Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi başladı!
Elektriğe her an zam gelebilir!
Elektriğe her an zam gelebilir!
Hulki Cevizoğlu'dan ''Başkent Ankara'nın ismi değişsin'' önerisi
Hulki Cevizoğlu'dan ''Başkent Ankara'nın ismi değişsin'' önerisi
Ahmet Davutoğlu'dan ilginç tweet!
Ahmet Davutoğlu'dan ilginç tweet!

Eski Arjantin Devlet Başkanı Macri, hakim karşısına çıkacak

Eski Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, kendisine yöneltilen casusluk suçlamalarına cevap vermek üzere 3 Kasım Çarşamba günü federal mahkemede hakim karşısına çıkacak.

Politika 29.10.2021, 20:36
Eski Arjantin Devlet Başkanı Macri, hakim karşısına çıkacak

Eski Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, kendisine yöneltilen casusluk suçlamalarına cevap vermek üzere 3 Kasım Çarşamba günü federal mahkemede hakim karşısına çıkacak.

Eski Arjantin Devlet Başkanı Macri ve başkanlık döneminde görev yapan Federal İstihbarat Ajansı (AFI) yöneticileri hakkında yasa dışı casusluk suçlamasıyla Mayıs 2020’de soruşturma açılmıştı. 2017 yılında kaybolan ve 2018 yılında batığına ulaşılan ARA San Juan denizaltısı kurbanlarının aileleri hakkında casusluk yapmakla suçlanan Macri, yasalar gereği istihbarat konularında konuşmama yasağı bulunduğu için ifade vermeye çağrılamıyordu. Mevcut Devlet Başkanı Alberto Fernandez’in dün ulusal istihbarat meselelerinde devlet sırrını saklama yükümlülüğünü kaldıran kararnameyi imzalamasının ardından Dolores Bölgesi Federal Mahkeme Yargıcı Martin Bava, Macri’yi ifade vermeye çağırdı. Buna göre, eski Başkan Macri, kendisine yöneltilen casusluk suçlamalarına cevap vermek üzere 3 Kasım Çarşamba günü federal mahkemede hakim karşısına çıkacak.

Son dönemde ciddi oy kaybı yaşayan Başkan Fernandez’in, 14 Kasım’da yapılacak genel seçimler öncesinde söz konusu kararnameyi imzalayarak sandıkta avantaj yakalamayı amaçladığı iddia edildi.

ARA San Juan denizaltısı 2017 yılında 44 mürettebatla kayıplara karışmış, daha sonra Atlantik’te bulunmuştu. Arjantin Donanma Komutanı Gabriel Attis yaptığı açıklamada, "Denizaltında patlama meydana geldiği açıkça görülüyor, tamamen çökmüş ve deforme olmuş halde" ifadelerini kullanmıştı. Casusluk suçlamaları ise Federal İstihbarat Teşkilatı Direktörü Cristina Caamano’nun, Macri’nin görev süresi boyunca mürettebatın yakınları hakkında casusluk yapıldığını gösteren kanıtları ortaya çıkardığı 2020 yılına dayanıyor. Mürettebatın yakınları da denizaltında hayatını kaybeden mürettebatla ilgili dava açmamaları için gözdağı vermek adına takip edildiklerini ve özel konuşmalarının kayıt edildiğini iddia ediyor. Acılı yakınlar, söz konusu takibin Macri’nin izniyle yapıldığını öne sürüyor.

Öte yandan, Macri 2015-2019 yılları arasında Devlet Başkanlığı görevini yürütmüştü.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3