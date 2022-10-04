Eski Almanya Başbakanı Merkel’e "Nansen Mülteci Ödülü"

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2022 Nansen Mülteci Ödülü’nün eski Almanya Başbakanı Angela Merkel’e verileceğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Matthew Saltmarsh, 2022 Nansen Mülteci Ödülleri’nin kazananlarını açıkladı. Saltmarsh, 2022 Nansen Mülteci Ödülü’nün, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel’e verileceğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Angela Merkel’in sığınmacıları koruma ve insan haklarını, insani ilkeleri ve uluslararası hukuku destekleme kararlılığını memnuniyetle karşıladı. Filippo Grandi, "Angela Merkel, bir milyondan fazla mültecinin zorlukların üstesinden gelmelerini sağlayarak büyük bir ahlaki ve siyasi cesaret gösterdi. Ayrımcılığı savunanlara karşı çıkan gerçekten güçlü bir eylemdi. Merkel bizlere politikacıların doğru kararlar verdiğinde ve başkalarını suçlamak yerine dünyanın sorunlarına çözüm bulmaya çalıştıklarında neler yapılabileceğini gösterdi" dedi.

Ödül, 10 Ekim’de Cenevre’de bölgesel kazananlarla birlikte bir törenle eski Alman Şansölyesine takdim edilecek.