Eski AK Partili Burhanettin Uysal yaşamını yitirdi... Burhanettin Uysal kimdir?

Karabük Üniversitesi’nin kurucu rektörlerinden olan Prof. Dr. Burhanettin Uysal (54),1 Nisan 2021 tarihinde korona virüs semptomlarının görülmesi üzerine hastaneye başvurdu. Yapılan tahlillerde Uysal’ın Covid-19 test sonucu pozitif çıkması sonucu evde izolasyon sürecine başladıktan sonra rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırıldı. Durumu kötüleşen Prof. Dr. Uysal tedavisinin 32. gününde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

26. Dönem AK Parti Karabük Milletvekili olarak görev yapan Uysal'ın cenazesi ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Konya'nın Ereğli ilçesinde toprağa verilecek.

"DURUMUNUN İYİYE GİTTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI"

Sosyal Medya hesabından 24 Nisan 2021 tarihinde hastalığı ile ilgili açıklama yapan Uysal, “Değerli hemşehrilerim, öncelikle hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Covid-19 testimin pozitif çıkması nedeniyle birkaç gün evimde izole şekilde dinlenmeye başlamıştım. Fakat kendimi iyi hissetmemem sonrası hastaneye yatışım gerçekleşti. Bu gün tedavim 23. Gününde devam ediyor. Genel sağlık durumum iyi Allah’a hamd olsun. Geçmiş olsun mesajları ileten herkese yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim bu mübarek günler hürmetine şifa bekleyen tüm hastalara Şafi ismiyle şifalar nasip eylesin. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere” ifadelerini kullanmıştı.

BURHANETTİN UYSAL KİMDİR?

20 Haziran 1967 tarihinde Konya Ereğli’de dünyaya gelen Burhanettin Uysal, lisans öğrenimini Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Mobilya Dekorasyon Bölümü’nde bitirdikten sonra 1992’de Polis Akademisi’nden mezun olmuştur. 1993 yılında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans yapan Uysal, Gazi Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü’ndeki doktorasını 1997 ‘de tamamladı



1989-1994 yılları arasında komiserlik ve emniyet müdürlüğü yapmış olan Uysal, 1994-1997 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde öğretim görevliliği yaptıktan sonra, 1997-2000 yılları arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nde yardımcı doçent doktor olarak akademik kariyerine devam etmiştir. 2006 yılına kadar doçentlik ünvanı ile öğretim üyeliğine devam etmiş olan Uysal, 2006 yılında profesör doktorluk ünvanı almıştır. Uysal SGS 203, Geleneksel Yapı Süsleme Teknikleri adında ders notlarını kaleme alan Burhanettin Uysal, 17 Ocak 2008 tarihinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Karabük Üniversitesi rektörlüğüne atanmış ve 10 Şubat 2015 tarihinde milletvekili adayı olmak için istifa etmiştir.



Evli ve üç çocuk babası olan Burhanettin Uysal, 31 Mart 2019 yerel seçimleri AK Parti Karabük Belediye Başkan adayıydı.