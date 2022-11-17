Eski AK Parti Milletvekili Tanrıverdi, Filistin’de düzenlenen “Yılın Kişisi” ödülünde jüri üyesi seçildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve 24. Dönem AK Parti Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, Filistin’e çeşitli alanlarda destek verenler için her yıl düzenlenen “Yılın Kişisi” ödülünde jüri heyetine seçildi.

Filistin’de faaliyetlerini sürdüren Yeryüzü Hanımı Vakfı tarafından her yıl Filistin’e çeşitli alanlarda destek veren kişiler için düzenlenen “Yılın Kişisi” ödül töreni Ramallah kentinde yapıldı. 2019 yılında bu ödüle layık görülen eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi de törene katıldı. Tanrıverdi, asıl adı "Seyyidet’ül-Arz" olan vakfın ödül töreninde vakfın yüksek istişare kurulu üyesi seçildi ve jüri heyetinin de üyesi oldu.

Törende kendisine plaket takdim edilen Tanrıverdi, “Bir ödül vesilesi ile Filistinli kardeşlerimizle beraber olmaktan dolayı çok bahtiyarım. Türkiye halkının Kudüs ve Filistin aşkı, bir başka milletin buralara duyduğu sevgiye benzemez. Seyyidet’ül-Arz Vakfı’nın tarafıma tevdi ettiği bu plaketi her zaman Filistin’in haklı davasının yanında olan Kudüs sevdalısı aziz milletimiz adına alıyorum” dedi.

"Filistin, İslam ümmetinin onurudur"

Tanrıverdi, ölüm yıl dönümünde Mukataa’da yad edilen Yaser Arafat’ın anıt mezarında düzenlenen törende de konuştu. 2004 yılında Arafat’a yaptığı ziyarete ilişkin bir anısını paylaşan Tanrıverdi, "Arafat’ın bize söylediği o sözler hala hafızamda dipdiri durmaktadır; ’Kudüs’ün adını siz koydunuz, buranın kıymetini siz bilirsiniz, onu koruyacak olan da sizsiniz.’ Bu, merhum Arafat’ın bize bıraktığı en önemli vasiyetidir. Filistin, Kudüs’ün ülkesidir. İlk kıblemiz, Mescid-i Aksa’nın olduğu yerdir. Filistin, İslam ümmetinin onurudur. Filistin, bizim gözbebeğimizdir. Filistin, Hazreti Ömer’in, Selahaddin Eyyubi’nin, Kanuni Sultan Süleyman’ın, Abdülhamit Han’ın bu ümmete mirasıdır. Onun için Filistin ve Mescid-i Aksa bizimdir, bizim için her şeydir. Bizim kırmızı çizgimizdir" ifadelerini kullandı.

"Kudüs’e sahip çıkmak imkan değil, iman meselesidir"

Tanrıverdi, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz, Türkiye olarak, Türk halkı olarak, TBMM üyeleri olarak, Hak-İş Konfederasyonu ailesi olarak her zaman Filistin Devleti’nin ve halkının yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Seyyidet’ül-Arz Vakfı başkanına ve yönetimine bana gösterdiği büyük teveccüh ile yüksek istişare kurulu üyeliği için çok müteşekkirim. İnşallah yakın zamanda başkenti Kudüs olan bağımsız ve özgür Filistin’de, Ayasofya gibi zincirlerinin kırıldığı, hür olarak bütün Müslümanların ibadet edebildiği Mescid-i Aksa’da buluşuruz".

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Fatih Koca tarafından düzenlenen "Besmele" isimli ilahi de törende seslendirildi.