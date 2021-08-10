Eski Afrika Devlet Başkanı Zuma’nın yolsuzluk davası ertelendi

Güney Afrika’nın hapisteki eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma’nın görevde olduğu 2009-2018 dönemindeki yolsuzluklarla ilgili görülecek duruşma 9 Eylül’e ertelendi.

Güney Afrika’da 2009-2018 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Jacob Zuma’nın, görevde olduğu dönemdeki yolsuzluklarla ilgili duruşmasının bugün görülmesi bekleniyordu. Yüksek Mahkeme, Pietermaritzburg Yüksek Mahkemesi’nde yolsuzluk davasıyla ilgili görülecek duruşmanın Zuma’nın hastanede olması nedeniyle ertelendiğini duyurdu. Yüksek Mahkeme Yargıcı Piet Koen, Zuma’nın avukatlarından 20 Ağustos’a kadar eski Cumhurbaşkanı’nın sağlık durumuna ilişkin rapor hazırlamasına ve Zuma’nın yargılanmaya uygun olup olmadığını değerlendirmek için bir doktor görevlendirilmesine hükmetti.

KwaZulu-Natal eyaletindeki Estcourt hapishanesinde tutukluluğu devam eden 79 yaşındaki Zuma, geçtiğimiz cuma günü tıbbi gözlem için hastaneye kaldırılmıştı.

Öte yandan, Zuma, 1990’larda Fransız silah firması Thales ile bağlantılı bir silah anlaşmasıyla ilgili yolsuzluk, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla karşı karşıya bulunuyor. Zuma ve Thales, Mayıs ayında söz konusu suçlamaları reddetmişti.

Zuma’nın hapse girmesi halkı sokağa dökmüştü

Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma, görevde olduğu dönemdeki yolsuzluklarla ilgili devam eden soruşturmada işbirliği yapmayı reddettiği ve mahkemeye itaatsizlik ettiği gerekçesiyle 29 Haziran’da 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Zuma’nın polise teslim olarak hapse girmesinin ardından ülkenin büyük kentlerinde şiddetli protestolar patlak vermiş, yağmaların önüne geçebilmek için ordu sokağa inmişti. Zuma’nın tutuklanmasının ardından patlak veren yağma ve şiddet olaylarında 330’dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.