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Eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger: "Ukrayna Rusya’nın şartlarını kabul etmeli"

Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda Rusya-Ukrayna savaşına değinerek, Ukrayna’nın Rusya’nın şartlarını kabul etmesi gerektiğini ifade etti. Kissinger’ın sözleri Batı medyasında, "Ukrayna Rusya’ya toprak vermeli" başlığıyla servis edildi.

Politika 24.05.2022, 14:54
Eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger: "Ukrayna Rusya’nın şartlarını kabul etmeli"

Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda Rusya-Ukrayna savaşına değinerek, Ukrayna’nın Rusya’nın şartlarını kabul etmesi gerektiğini ifade etti. Kissinger’ın sözleri Batı medyasında, "Ukrayna Rusya’ya toprak vermeli" başlığıyla servis edildi.

Soğuk Savaş döneminde ABD dış politikasının şekillenmesinde önemli rol oynayan eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, İsviçre’nin Davos kasabasında devam eden Dünya Ekonomik Forum (WEF) toplantılarına katıldı. Nobel Barış Ödüllü 98 yaşındaki Kissinger, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ukrayna’nın Rusya’nın şartlarını kabul etmesi gerektiğini ifade eden Kissinger, Batı’nın da Rusya’yı ezici bir yenilgiye uğratmaya çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Kissinger, "Ukrayna ve Rusya kolaylıkla üstesinden gelinemeyecek karışıklıklara ve gerilimlere yol açmadan önce müzakerelere başlamalı. Bu noktadan sonra savaşı sürdürmek, Ukrayna’nın özgürlüğüyle ilgili değil, Rusya’ya karşı başlatılan yeni bir savaşla ilgili olacaktır" şeklinde konuştu.

Kissinger, Batı’nın Ukrayna’nın durumuna bakarak Rusya’nın Avrupa güç dengesindeki konumunu unutmasının "ölümcül" olacağını ve Rusya’yı Çin ile kalıcı bir ittifaka sokma riskine girmemeye çağırdı. 400 yıldan fazla bir süredir Rusya’nın "Avrupa’nın temel bir parçası" olduğunu ifade eden Kissinger, Avrupalı liderlerin Rusya ile uzun vadeli ilişkiyi göz ardı etmemeleri gerektiğini belirtti.

"Uzun vadeli barış için çaba göstermeliyiz"

Kissinger, "Taraflar önümüzdeki iki ay içinde barış görüşmelerine getirilmelidir. Ukrayna, Avrupa ve Rusya arasında bir köprü olmalıydı ancak şimdi ilişkiler yeniden şekillenirken Rusya’nın tamamen tecrit edildiği bir alana girebiliriz. Rusya’nın kendisini Avrupa’dan tamamen uzaklaştırabileceği ve başka bir yerde kalıcı bir ittifak arayabileceği bir durumla karşı karşıyayız. Bu, bizi onlarca yıl geriye götürecek Soğuk Savaş benzeri diplomatik mesafelere yol açabilir. Uzun vadeli barış için çaba göstermeliyiz" diye konuştu.

ABD-Çin ilişkisine de değinen Kissinger, iki ülkenin Tayvan’ı diplomatik ilişkilerinin merkezine koymaktan kaçınmaya çalışması gerektiğini söyledi.

Kissinger’ın açıklamaları Batı medyasında yankı uyandırdı

İngiliz medyası Kissinger’ın açıklamalarını, "Ukrayna Rusya’ya toprak vermeli" başlığıyla servis etti. İngiliz Daily Mail gazetesi, "Henry Kissinger, Ukrayna’ya barış anlaşmasına varmak için Rusya’ya toprak vermesi gerektiğini söyledi" başlığını kullanırken, The Telegraph gazetesi de, "Ukrayna, Rusya’ya toprak vermeli" şeklinde başlık attı.

Öte yandan, 1969-1975 yılları arasında ulusal güvenlik danışmanlığı görevini yürüten Kissinger, Vietnam ile uzlaşma sağlayarak ateşkes kararı alınmasında oynadığı rol ile 1973 yılında Nobel Barış Ödülüne layık görülmüştü.

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