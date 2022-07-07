Esenyurt’ta Temmuz ayı meclisinde 18 gündem maddesi görüşüldü

Esenyurt Belediyesi’nin temmuz ayı toplantılarında 18 gündem maddesi görüşüldüğü görüşülürken, komisyonda bekleyen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notu tadilatına ilişkin teklif reddedildi.

Esenyurt Belediyesi’nin Temmuz ayı birinci ve ikinci meclis toplantıları gerçekleşti. 18 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, başkanlık teklifi olarak meclis gündemine gelen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notu tadilatına ilişkin teklif reddedildi.

Deprem riski taşıyan binaların, kentsel dönüşüme girmelerinin önünü açmayı hedefleyen teklifin reddedilmesine Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, tepki gösterdi.

Başkan Bozkurt, “Bizim yaptığımız tek iş, bu kenti toparlamaya çalışmak. Belediye başkanı olarak burada olduğum sürece yoğunlaşmanın her zaman önüne geçeceğim” dedi.

Öte yandan ilçe meclisinde 2022 mali yılı bütçesine ek ödenek talebi de reddedildi. Enflasyon oranları ve artan giderler gerekçe gösterilerek istenen ek bütçenin reddedilmesine ilişkin ise Başkan Bozkurt, “İnşaat ve hizmet giderlerinin yüzde yüzün üzerinde arttı. Bunu görmemek, buna karşı gelmek anlaşılır gibi değil. Biz ihaleye neye göre çıkacağız. Para olmadan hizmet olur mu? ”dedi.