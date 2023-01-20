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Esenyurt’ta eğitim kampüsü temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Eğitimde kalitenin artması için canla başla çalışıyoruz. Evlatlarımızın geleceğine sahip çıkmak için pek çok projeyi hayata geçirdik” dedi.
Esenyurt’ta eğitim kampüsü temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Eğitimde kalitenin artması için canla başla çalışıyoruz. Evlatlarımızın geleceğine sahip çıkmak için pek çok projeyi hayata geçirdik” dedi.
Politika 20.01.2023, 15:26
Esenyurt’ta eğitim kampüsü temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Eğitimde kalitenin artması için canla başla çalışıyoruz. Evlatlarımızın geleceğine sahip çıkmak için pek çok projeyi hayata geçirdik” dedi.