Esenyurt’ta eğitim kampüsü temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Eğitimde kalitenin artması için canla başla çalışıyoruz. Evlatlarımızın geleceğine sahip çıkmak için pek çok projeyi hayata geçirdik” dedi.