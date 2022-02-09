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Esenyurt, Türk-Alman ticaretine köprü oluyor

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Türkiye ve Almanya ilişkilerini geliştirmek için Türkiye’ye gelen Alman Milletvekili Dr. Joe Weingarten’ı Esenyurtlu sanayicilerle buluşturdu. Toplantı sonucunda oluşturulan çalışma grubu, Esenyurt ve Almanya arasındaki ticari hacmi geliştirmek amacıyla çalışmalar yapacak.

Politika 09.02.2022, 15:57
Esenyurt, Türk-Alman ticaretine köprü oluyor

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Türkiye ve Almanya ilişkilerini geliştirmek için Türkiye’ye gelen Alman Milletvekili Dr. Joe Weingarten’ı Esenyurtlu sanayicilerle buluşturdu. Toplantı sonucunda oluşturulan çalışma grubu, Esenyurt ve Almanya arasındaki ticari hacmi geliştirmek amacıyla çalışmalar yapacak.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Türkiye ile Almanya arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek için Türkiye’ye gelen Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Joe Weingarten’ı Esenyurtlu sanayicilerle bir araya getirdi. İki ülke arasındaki iş birliklerinin ve Esenyurt’ta istihdam oluşturacak yatırımların görüşüldüğü toplantıya CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, SANDER Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Başboğa ile ESİDER Yönetim Kurulu Üyeleri Turan İşcan, Erdal Eryılmaz ve Hüseyin Soyöz katıldı. Toplantıda, Esenyurt’un demografik, jeopolitik ve ekonomik yapısı hakkında bilgi veren Başkan Bozkurt, bu buluşmanın Esenyurt’un yanı sıra Türkiye için de çok önemli olduğunu vurguladı.

Esenyurt’u ticaretin merkezi haline getirmek istiyoruz

Esenyurt’un özellikle orta ölçekli sanayisinin, Türkiye’nin sanayi dinamiğinin önemli bir oranını oluşturduğunu söyleyen Başkan Bozkurt: "İSO 500 içindeki sanayi kuruluşundan yaklaşık 25 tanesi Esenyurt’ta bulunuyor. Esenyurt’u, gelecek dönemde lojistik merkezi yapmayı planlıyoruz. Limana 5 kilometre, demir yoluna 10 kilometre, havaalanına 30 kilometre yakınlıkta olan Esenyurt, Türkiye’nin en büyük kara yoluna sıfır noktada bulunuyor" ifadelerini kullandı. İlçenin lojistik noktasında çok önemli bir merkez olabileceğine değinen Başkan Bozkurt: “İlçede daha kalifiye personel yetiştirmek gibi bir hedefimiz var. Almanya ile ticari ilişkilerimizi daha da zenginleştirerek Esenyurt’u ticaretin merkezi haline getirmek istiyoruz” dedi.

Weingarten: “İlişkilerimizi daha da geliştirmeliyiz”

Sanayi, ticaret ve istihdam üzerine yapılan toplantıda konuşan Milletvekili Joe Weingarten, on gündür Türkiye’de bulunduğunu, belediyecilik anlamında önemli temaslar halinde olduklarını belirterek Türkiye’nin en büyük belediyesini ziyaret ettiğini ve Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’tan çok iyi bir enerji aldığını söyledi. Weingarten: "Esenyurt Belediye Meclisi’ni ziyaret ettim. Belediyenin birçok birimini de ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi oldum. Buradaki ilişkilerimizi daha da geliştirmeliyiz, Türkiye ile Almanya ilişkilerinin zenginleşmesi açısından Esenyurt önemli bir dinamik ayak olacaktır" diye konuştu. Türkiye’nin kesinlikle Avrupa Birliği’ne girmesi gerektiğinin altını çizen Weingarten: "Alman Federal Meclisi’nde, buradaki izlenimlerimi özellikle anlatacağım. Genel itibarıyla sanayi kuruluşları ile bir iş birliği yapılmasından memnun oluruz” şeklinde konuştu.

Sanayicilerden başkan Bozkurt’a teşekkür

Esenyurt’un ticaret ve finans merkezi olabileceğine dikkat çeken sanayi kuruluşları temsilcileri ise özellikle böyle bir toplantının yapılıyor olmasından çok memnun olduklarını, Esenyurt’taki birçok sanayi kuruluşunun Almanya ile ticari ilişkilerinin olduğunu ve bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Esenyurt’ta bir ticaret merkezinin olması ve bu ticari hacmin daha da geliştirilmesi gerektiğine değinen sanayiciler, Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un bu konuda ön ayak olmasından memnun olduklarını aktardı.

Yapılan toplantının ardından Türkiye’de bir çalışma grubunun oluşturulmasına karar verildi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un öncülüğünde oluşan çalışma grubunun yanı sıra Almanya’da da Alman Milletvekili Joe Weingarten, sanayiciler ile çalışma grubu oluşturacak. Alman vekilin, bir sonraki görüşmenin Almanya’da yapılmasını teklif etmesinin ardından toplantı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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