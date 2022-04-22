Esenyurt Belediyesi’nde meclis koltukları çocukların oldu

Esenyurt Belediyesi’nin düzenlediği “Çocuk Meclisi” ile umut dolu konular gündeme geldi. Esenyurt Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Belediye Meclis Salonu’nu çocuklara devretti. Kreşlerinden gelerek meclis salonundaki koltuklara oturan çocuklar, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a Esenyurt hakkındaki görüş, fikir ve isteklerini anlattılar. Başkan Bozkurt, “Geleceğin teminatı çocuklarımız, sizinle gurur duyuyorum” dedi.

Esenyurt’ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle kreş minikleri Belediye Meclis Salonu’nda buluştu. Esenyurt Belediyesi’nin kreş miniklerine düzenlediği Çocuk Meclisi’nden umut dolu fikirler çıktı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un başkanlık ettiği meclis toplantısında, minik meclis üyeleri Esenyurt’a dair görüş, fikir ve isteklerini dile getirdi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkeyi emanet ettiği çocuklar, ellerinde bayraklarla şiirler ve şarkılar söyleyerek meclis salonuna neşe saçtı. Ayrıca mecliste 23 Nisan günü Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un ve Başkan Yardımcılarının koltuğuna vekâlet edecek olan minikler Esenyurt hakkındaki vaatlerini sunup oylama ile seçilerek unutamayacakları anlar yaşadı. Geleceğin umudu çocuklarla gerçekleştirilen meclise Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Günerhan, Ali Susuz, Veysel Bal, Halis Şimşek, Cemal Güneysu ve Belgin Oflazoğlu Orkunoğlu da katılarak neşeyle dile getirilen talepleri not aldı. Meclis Salonu’nda İstiklâl Marşı’nın on kıtasını da okuyarak hislere tercüman olan minik Fahriye, büyük alkış topladı.

“Birçok ciddi toplantıdan daha fazla faydalandım”

Çocukların geleceği oluşturduğunu ve onlardan fikir almaktan dolayı çok memnun olduğunu belirten Başkan Bozkurt, “Çocuklara maalesef çok güzel şeyler bırakmamışız, öyle görünüyor. Taleplere bakıldığında aslında normalde olması gereken ama geçmiş yıllarda çocukların daha özgür yaşayabilecekleri ortamları çok az bırakmışız. Ben bugün onların önerilerinden, eleştirilerinden ve sorularından faydalandım. Atladığımız birkaç konu varmış, onları öğrendik. Çocuklarla Esenyurt gündemini konuştuk, onların dileklerini taleplerini aldık. Yarın da Belediye Başkanlığına ve Belediye Başkan Yardımcılığına vekâlet edecek kişilerin seçimini yaptık. Çok güzel anlardı. Çocuklar bizim geleceğimiz, daha doğrusu burası onlardan ödünç aldığımız bir yer. O yüzden çok önemli bir toplantıydı, birçok ciddi toplantıdan daha çok faydalandım diyebilirim” ifadelerini kullandı.

Ayağı kırık durumda olduğu halde Çocuk Meclisi’ne katılan Emir’in heyecanı herkesi duygulandırdı. Emir’in annesi Öznur Coşku, “Ayağını kırdı ama bugün için çok heyecanlıydı. Gelmek istedi, babasıyla birlikte getirdik. Güzel bir organizasyon oldu. Ayağı kırık olduğu için ‘Ben nasıl gideceğim?’ diye üzüldü. Biz de dayanamadık bir şekilde getirdik” şeklinde konuştu.

Kendileri için hazırlanan Çocuk Meclisi’ne katılmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen çocuklar, Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’tan hediyelerini ve çikolatalarını alarak hatıra fotoğrafı çektirdi.