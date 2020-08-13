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Esad’ın tansiyonu düştü, konuşması yarıda kaldı
BEŞŞAR ESAD, SURİYE PARLAMENTOSU’NDA KONUŞMA YAPARKEN TANSİYONU DÜŞTÜĞÜ İÇİN KONUŞMASINI YARIDA KESTİ.
Politika 13.08.2020, 14:48
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Beşşar Esad, Suriye Parlamentosu’nda konuşma yaparken tansiyonu düştüğü için konuşmasını yarıda kesti.
Suriye Parlamentosu’nda konuşma yapan Beşşar Esad, sağlık durumu nedeniyle konuşmasını yarıda kesti. 55 yaşındaki Esad’ın konuşurken tansiyonu düştüğü belirtildi. Esad bir katılımcılardan izin alıp su içti ve bir süre normal şekilde konuşmaya devam etti. Esad bir süre sonra dayanamayarak sahneden ayrıldı. Olayın ardından Suriye devlet televizyonu, öğlen yayınlanması planlanan konuşmanın yerel saatle akşam 18: 30’da tam yayınlanacağını söyledi.
Resmi Suriye Haber Ajansı da (SANA), Esad’ın tansiyon düşüklüğü nedeniyle birkaç dakikalığına kesintiye uğradığını duyurdu.
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