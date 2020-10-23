Ersin Tatar, yemin ederek göreve başladı

KKTC’nin 5’inci Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar, Meclis’te yemin ederek resmen göreve başladı.

Geçtiğimiz Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi’nde ant içerek görevine başladı. Ant içme töreninde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3.Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başsavcı Sarper Altıncık, Sayıştay Başkanı Osman Korahan, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral, Ombudsman Emine Dizdarlı, Ersin Tatar’ın babası Rüstem Tatar, eşi Sibel Tatar ve kızları da hazır bulundu.

Meclis kapısında karşılandı

Ant içme töreni için Meclise gelen Tatar’ı Meclis kapısında Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay karşıladı. Cumhurbaşkanı Tatar’ın askeri kıtayı selamlamasının ardından Meclis Başkanı Uluçay ile Şeref salonunda bir süre görüştü. Ardından saat 15.00’te Meclis Genel Kurulu, ant içme töreni için Teberrüken Uluçay başkanlığında olağanüstü toplandı. Cumhurbaşkanı Tatar’ın andı okumasını Genel Kurul’da bulunanlar ayakta dinledi. Andın okunmasının ardından Genel Kurul salonunda İstiklal Marşı okunurken bu sırada 101 pare top atışı yapıldı ve Meclis Bahçesindeki bayrağa CB forsu asıldı. Ardından Meclis oturumu kapandı. Meclis Genel Kurulu bir sonraki birleşimini 26 Ekim Pazartesi günü yapacak.

Cumhurbaşkanı Tatar daha sonra Lefkoşa Atatürk Anıtı’na, Dr. Fazıl Küçük Anıt Kabri’ne, Rauf Raif Denktaş Anıt Kabri’ne çelenk sunacak.

Tatar, saat 17.00’de Cumhurbaşkanlığı’nda görevini 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan devralacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bugünkü törende okuduğu ant şöyle:

“Devletin varlığını ve bağımsızlığını, yurdun ve halkın bölünmez bütünlüğünü, halkın kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ve Atatürk ilkelerine bağlı kalacağıma; halkımın refah ve mutluluğu için çalışacağıma; her yurttaşın insan haklarından ve temel hak ile özgürlüklerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa ve yasalara bağlılıktan ayrılmayacağıma; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma namusum ve şerefim üzerine ant içerim”.