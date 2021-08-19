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Ermenistan: Türkiye'yle ilişkileri normalleştirmeye hazırız

Yeni dönemdeki programını açıklayan Ermenistan hükümeti, Türkiye'yle ilişkileri düzeltmeye hazır olduklarını duyurdu.

Politika 19.08.2021, 17:30
Ermenistan: Türkiye'yle ilişkileri normalleştirmeye hazırız

Ermenistan'da 20 Haziran'daki erken seçimlerin ardından ağustos başında Başbakan Nikol Paşinyan önderliğinde kurulan yeni hükümet programını açıkladı. Programda, Erivan yönetiminin 'Türkiye'yle ilişkileri düzeltmeye hazır olduğu' belirtildi.

'ÇABA SARF ETMEYE HAZIRIZ'

Sputnik'in aktardığı programda, "Ermenistan ile Türkiye arasında diplomatik ilişkiler bulunmaması, kapalı sınırlar, Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki 44 gün savaşa açıkça müdahil olması, bölgesel istikrarı ve barışı olumsuz etkiliyor. Ermenistan, Türkiye'yle ilişkileri ön koşulsuz olarak düzeltmeye her zaman hazırdı. Ermenistan, bugün de Türkiye'yle ilişkileri düzeltmeye yönelik çaba sarf etmeye hazır" ifadelerine yer verildi.

'ÖNKOŞULSUZ ETKİLEŞİM' VURGUSU

Ermenistan hükümeti, Ankara ve Erivan'ın normal ilişkiler kurulması amacıyla karşılıklı güven atmosferinin oluşturulması için ön koşul sunmadan etkileşim kurmaları gerektiğinin altını çizdi.  Bakanlar kurulu toplantısında kabul edilen hükümet programı, parlamentonun görüşüne sunulacak.

1993 yılında sınırları karşılıklı olarak kapatan Türkiye ile Ermenistan arasında diplomatik ilişki bulunmuyor.

(Sputnik)

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