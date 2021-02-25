Ermenistan ordusu Paşinyan’ın ve hükümetin istifasını istedi

Ermenistan ordusu yayımladıkları bildiri ile Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını istedi. Paşinyan yaptığı açıklamada, "Genelkurmay Başkanı tarafından yapılan açıklama darbe girişimidir. Tüm destekçilerimizi Cumhuriyet Meydanı’na davet ediyorum, canlı yayında halka sesleneceğim" dedi.

Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ile 44 gün süren savaşta ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan’da sular durulmuyor. Siyasi krizin giderek derinleştiği ülkede ordu, yayımladıkları bildiri ile Başbakan Paşinyan ve hükümetin istifasını istedi. Bildiride, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığının, Silahlı Kuvvetler Birinci Genelkurmay Başkan Yardımcısının görevden alınmasına karşı kararlı bir şekilde itirazını dile getirdiği belirtildi. Ordunun ülkenin çıkarlarını gözettiği ve ülkenin içinde bulunduğu zor koşullarda böyle bir kararın "devlet karşıtı" ve "sorumsuzca atılan bir adım" olduğu vurgulandı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın ve hükümetin artık Ermeni halkı için yeterli derecede kararlar alamayacağının ifade edildiği bildiride, "Uzun bir süre, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, mevcut hükümetin Silahlı Kuvvetleri itibarsızlaştırmayı amaçlayan ’saldırılara’ sabırla tahammül etti, ancak her şeyin bir sınırı var. Silahlı Kuvvetleri, halkıyla düşmana karşı savaşmak için görevini onurla yerine getirmiştir. Mevcut yetkililerin yönetim biçimi, dış politikadaki ciddi hatalar, ülkeyi çöküşün eşiğine getirdi" denildi.

Bildiride Paşinyan ve hükümetin istifa istenerek, "Mevcut durum nedeniyle Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, anavatanı ve Dağlık Karabağ’ı savunurken, çocukları ölen kişilere karşı güç kullanmaktan kaçınmaları için uyarıda bulunurken, Ermenistan Başbakanı ve hükümetin istifasını talep ediyor. Halk ordunun yanında olduğu gibi ordu da her zaman halkın yanında olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Paşinyan: "Genelkurmay Başkanının açıklaması darbe girişimidir"

Dağlık Karabağ’da yenilginin faturasının kesildiği Paşinyan, darbe sinyalinin ardından açıklama yaptı. "Genelkurmay Başkanının açıklaması darbe girişimidir" diyen Paşinyan, "Tüm destekçilerimizi Cumhuriyet Meydanı’na davet ediyorum. Canlı yayında halka sesleneceğim" ifadelerini kullandı.

Paşinyan dakikalar sonra yaptığı yeni açıklamada, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden aldığını duyurdu.

Başkent Erivan sokakları, 10 Kasım’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in arabuluculuğunda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın imzaladığı ateşkes anlaşmasının ardından düzenli olarak protestolara sahne oluyordu.