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Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan istifa etti.
Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan istifa etti.
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Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan istifa etti

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan istifa ettiğini açıkladı.

Politika 23.01.2022, 20:12 23.01.2022, 20:23
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan istifa etti

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan istifa ettiğini açıkladı.

Başbakan Nikol Paşinyan ile yaşadığı gerilimler ve sürekli muhalefetle dirsek temasında bulunan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, yaptığı yazılı açıklamada baskılar nedeniyle istifa ettiğini duyurdu. İç ve dış politikada etkin rol alma konusunda yeterli araçlara sahip olmadığını aktaran Sarkisyan, "Bu önemli kararı alırken yeni cumhurbaşkanlığı kurumunun dış politikayı, ekonomiyi, yatırım politikasını, diaspora ile ilişkileri etkilemek için araçlara, fırsatlara sahip olacağı ve ayrıca ülkedeki ulusal çıkarları teşvik edeceği teklifinden yola çıktım" dedi.

Neden ilk döneminde istifa etmediğine dair gelebilecek sorulara da cevap veren Sarkisyan, "Soru şu olabilir, neden o anda istifa etmedim. Cevap açık, Cumhurbaşkanı olarak üstlendiğim sorumluluk nedeniyle. Son derece olumsuz sonuçlara yol açabilecek iç bölünmenin, muhtemel çatışmaların daha da derinleşmesini önlemek için elimden gelen her şeyi yapmak zorunda kaldım. Güçlü ve istikrarlı bir devlet inşa etmek için uluslararası siyasi ve ekonomik potansiyelimi kullanmak için uzun yıllar süren çalışmalarım boyunca kazandığım prestiji ve bağlantıları kullanmaya çalıştım" dedi.

"Cumhurbaşkanı ve ailesinin çeşitli siyasi gruplar tarafından hedef alındığı bir gerçek"

"Cumhurbaşkanının ülkesine yardım etmek için anayasal bir aracı olmadığı bir gerçek" ifadelerini kullanan Sarkisyan, "Cumhurbaşkanı ve ailesinin çeşitli siyasi gruplar tarafından hedef alındığı bir gerçek" diyerek baskı altında olduğunu itiraf etti. Sarkisyan, "Uzun uzun düşündükten sonra yaklaşık dört yıl aktif olarak çalıştıktan sonra Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmeye karar verdim" dedi.

Paşinyan’a teşekkür etmedi

Sarkisyan açıklamasının sonunda Ermeni halkına, Ermenistan ordusuna, ölen Ermeni askerlerinin ailelerine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederken, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve diğer siyasilere teşekkür etmedi.

Sarkisyan 2018’de göreve gelmişti

Ulusal Meclis’te yapılan oylamada oyların yüzde 90’ını alarak 2018 Nisan’da cumhurbaşkanlığı görevine gelen Sarkisyan, görev süresinin bitimine 3 yıl kala istifa etti.

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