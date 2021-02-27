Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Genelkurmay Başkanı’nı görevden alma talebini reddetti

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, ordunun istifasını istediği Başbakan Nikol Paşinyan’ın, darbe girişiminde bulunduğu gerekçesiyle Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ın görevden alınmasına yönelik kararnameyi imzalamayarak, Paşinyan’ın Genelkurmay Başkanı’nı görevden alma talebini reddetti.

Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ile 44 gün süren savaşta ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan’da sular bir türlü durulmuyor. Ermenistan ordusunun yayımladığı bildiri ile Başbakan Nikol Paşinyan’ın ve hükümetin istifasını istemesinin ardından Paşinyan, ordunun bu istediğini darbe olarak nitelendirmişti. Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ın görevden alınmasına yönelik kararnameyi imzalayarak, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın da imzalaması gerektiğini ve Cumhurbaşkanı’nın bu kararnameyi imzalamayarak darbe girişimine destek olduğunu söylemişti Sarkisyan, Paşinyan’ın Genelkurmay Başkanı’nı görevden alma talebini reddederek, Genelkurmay Başkanı’nın görevden alınmasına yönelik kararnameyi imzalamadı. Buna göre, Genelkurmay Başkanı Gasparyan görevini sürdürmeye devam edecek.

Muhalefet destekçileri, bugün bir kez daha hükümet binası önünde toplanarak, miting gerçekleştirdi. Mitingde Paşinyan’ın istifa etmesi yönündeki çağrılar yinelendi. Miting sırasında Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ın, Genelkurmay Başkanı’nın görevden alınması talebini reddettiğini duyan muhalefet destekçileri, söz konusu kararı sevinçle karşıladı.

Öte yandan Paşinyan’ın, Sarkisyan’ın kararına nasıl tepki göstereceği ise merak konusu.