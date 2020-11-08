Ermenistan Başbakanı Paşinyan: “Rusya bize karşı sorumluluklarını yerine getiriyor”

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile çatışmaların devam ettiği Dağlık Karabağ’a yönelik yaptığı açıklamada, "Gerekli desteği Rusya’dan alıyoruz ve müttefikimizin bize karşı sorumluluklarını yerine getirdiğinden hiç şüphe etmiyoruz" dedi.

Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ’dan Azerbaycan topraklarına saldırısıyla başlayan gerilim devam ederken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan uluslararası mecrada propagandalarına devam ediyor. Paşinyan, son olarak Alman basınına verdiği röportajda Rusya’nın Dağlık Karabağ’daki rolü hakkında fikirlerini aktardı. Rusya ile Ermenistan ilişkilerinin çok iyi durumda olduğunu söyleyen Paşinyan, “Gerekli desteği Rusya’dan alıyoruz ve müttefikimizin bize karşı sorumluluklarını yerine getirdiğinden hiç şüphe etmiyoruz. Rusya’nın Azerbaycan ile de çok iyi ilişkileri var. Bu, Ruslar için kolay bir durum değil ancak Rusya’nın Ermenistan’a karşı yükümlülüklerini yerine getirmesinden memnunuz” dedi.

Paşinyan, Dağlık Karabağ sorununun çözümünde tek adresin AGİT Minsk Grubu olduğunu savunarak, “AGİT Minsk Grubu’nun bu konunun tartışılabileceği ve çözüme kavuşturulabileceği tek format olduğuna inanıyoruz. Ancak AGİT Minsk Grubu’nun eş başkanlarının onayladığı bir çözüm değil, tüm dünyanın onayladığı bir çözüm gereklidir” şeklinde konuştu.