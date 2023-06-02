Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Erdoğan’ın yemin törenine katılacak

Ermenistan Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın yarın başkent Ankara’da yapılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin törenine katılacağı bildirildi. Açıklamada, "Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin törenine katılmak için davet aldı. Paşinyan 3 Haziran’da Ankara’ya gidecek” ifadeleri kullanıldı.