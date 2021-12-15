Ermenistan Başbakanı Paşinyan: “Demiryolunun yeniden açılması konusunda anlaşmaya varıldı”

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği üçlü görüşmenin ardından demiryolunun yeniden açılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan dün bir üçlü görüşme gerçekleştirmişti. Yapılan görüşmenin ardından Paşinyan sosyal medya hesabından, Azerbaycan ile demiryolunun tekrar açılması yönünde anlaştıklarını açıkladı. Anlaşma ile Ermenistan’ın, Rusya ve İran’a, demiryolu hattıyla ulaşabileceğini belirten Paşinyan, "Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile üçlü görüşmede demiryolunun yeniden açılmasına ilişkin anlaşmayı yeniden teyit ettik. Buna göre demiryolu, uluslararası kabul görmüş sınır ve gümrük kurallarına uygun, karşılıklılık esasına göre, ülkelerin egemenlik ve yargı yetkisi altında çalışacaktır. Ermenistan, İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu’na demiryolu ile erişebilecek. Temasları sürdürme konusunda da anlaştık" dedi.