Ermenistan Başbakanı Paşinyan: “Barış konusundaki önerilerimizi Azerbaycan’a ilettik”

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, barış anlaşmasına ilişkin hazırladıkları önerileri Azerbaycan tarafına gönderdiklerini duyurdu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, gerçekleştirdiği kabine toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başbakan Paşinyan, Azerbaycan ile yapılması planlanan barış anlaşmasına yönelik önerilerini Azerbaycan hükümetine ve Karabağ soruna barışçıl bir çözüm bulunması amacıyla 1992’de kurulan AGİT Minsk Grubunun eş başkanlarına ilettiklerini ifade etti. Paşinyan, konuşmasında, “Ermenistan, Azerbaycan ile barış ve ilişkiler konulu bir anlaşma taslağı üzerindeki çalışmalarını tamamladı ve tekliflerimiz Azerbaycan tarafına sunuldu. Bu, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarına da iletildi” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ile müzakerelerde belirli bir ilerleme kaydedildiğini işaret eden Paşinyan, “Bu, hükümetimizin ve benim taahhüdümdür. Böyle bir sorumluluğu almaya ve taşımaya hazırım” şeklinde konuştu.

Paşinyan barış anlaşmasının taslağına dair detayları ise paylaşmadı.