Ermenistan, Azerbaycan, Fransa ve AB Prag’da dörtlü zirve yapacak

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenecek olan Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı’nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile dörtlü zirve yapacaklarını belirtti.

Çekya’nın başkenti Prag’da 6-7 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı’nda Ermenistan, Azerbaycan, Fransa ve Avrupa Birliği (AB) arasında dörtlü zirve yapılacağı açıklandı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yaptığı açıklamada, Prag’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile dörtlü zirve yapacaklarını belirtti.

Paşinyan, “Ben, Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Fransa Cumhurbaşkanı ve AB Konseyi Başkanı arasında dörtlü bir görüşme planlanıyor” ifadelerini kullanarak, söz konusu toplantının kesin tarihini belirtmedi. Paşinyan ve Aliyev en son 31 Ağustos’ta Michel’in arabuluculuğunda Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya gelmişti.

Öte yandan Prag’da 27 AB ülkesinin yanı sıra 17 AB üyesi olmayan Avrupa ülkesinin davet edildiği toplantı toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.