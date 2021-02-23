ERKKAN BALTA’DAN HOPA TSO’YA ZİYARET

HOPA-Hopa ve Kemalpaşa’da bir dizi ziyarette bulunan Ak Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta ve beraberindeki Ak Parti Hopa İlçe Başkanı İsmail Uzun, Başkan Yardımcısı Naci Çelik ve Kemalpaşa Ak Parti İlçe Başkanı Murat Balkaya ile birlikte Hopa TSO’yu ziyaret ederek TSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Meclis Başkanı Gökhan Bıyıklı ve Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Arslan ile bir araya geldi.

Misafirlerini başkanlık makamında karşılayan Osman Akyürek Milletvekili Erkan Balta ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ziyaret esnasında güncel ekonomik konular ve Pandemi koşulları değerlendirilirken Oda Başkanı Akyürek Hopa TSO hizmet binasında çağrı merkezi kurularak istihdam yaratmak isteğini dile getirerek son iki yıldır yapılan girişimleri anlattı. Hiçbir bedel beklemeksizin altyapısı hazır olan 4. Katı tahsis etmeye hazır olduklarını dile getiren Akyürek 100’ün üzerinde insanımıza iş kapısı olacak bu projenin hayata geçirilmesi için desteklerini talep etti.

Konu ile ilgili not alan Ak Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta bu konuda odaya destek olacaklarını ifade ederek Hopa ve Kemalpaşa’daki ve hatta tüm ildeki genç nüfus için önemli bir hizmet olacağını vurguladı.

Toplantıda ayrıca Samsun-Hopa Demiryolu, Organizen Sanayi Bölgesi ve ildeki yatırımlar hakkında sohbet ve fikir alışverişi gerçekleştirildi.

Toplantının sonunda ziyareti anısına Başkan Akyürek Balta’ya plaket takdim edildi.