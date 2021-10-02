Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı Resmi Gazete’de yayımlandı

Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan genelgeye göre; Türkiye’nin ulaşımda erişilebilirlik vizyonunu ve stratejisini ortaya koyan bir yol haritası niteliğindeki Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda hazırlandı.

Resmi Gazetede yayımlanan genelgede şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizin kalkınma vizyonu çerçevesinde ulaştırma ve altyapı yatırımları; küresel gelişmeler ve eğilimler doğrultusunda hareketlilik, dijitalleşme ve lojistik ekseninde gerçekleştirilmektedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hareketlilik odağında geliştirilen strateji ve politikalarda, ulaşım zincirinin tüm halkalarını kapsayacak şekilde, sunulan ulaşım hizmetlerine toplumun her kesiminin eşit koşullarda, kesintisiz, güvenli ve bağımsız şekilde erişimi önem arz etmektedir.

Ulaşım hizmetlerine erişebilirliğin bir hak olduğu anlayışı çerçevesinde, hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştıran, sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını pekiştiren, yaşam kalitesini artıran, herkes için erişilebilir ulaşım sistemi oluşturmak amacıyla uygulanacak politikaların katılımcı, sistematik ve bütünsel bir yaklaşımla ülke genelinde koordinasyon içerisinde yürütülmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, ülkemizin ulaşımda erişilebilirlik vizyonunu ve stratejisini ortaya koyan bir yol haritası niteliğindeki ‘Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2025)’ Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve üniversitelerin dahil olduğu ilgili tüm paydaşlar ile iş birliği içerisinde hazırlanmış olup Bakanlığın resmi internet adresinde (www.uab.gov.tr) yayımlanacaktır.

Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2025) ile ulaşımda erişilebilirlik; altyapıdan araçlara, teknolojiden kurumsal kapasiteye, yönetişimden farkındalığa kadar geniş bir bakış açısıyla ele alınmıştır. Mezkur Strateji ve Eylem Planı ile ulaşım hizmetlerinin mevzuat ve erişilebilirlik standartlarına uygun olarak etkin bir şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır. Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Plani (2021-2025) kapsamında yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın ilgili kurum ve kuruluşlarca yerine getirilerek, alınan kararların hassasiyetle uygulanması hususunda gereğini rica ederim.”