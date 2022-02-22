Ergüneş: "Mazlum coğrafyaların yanında olmaya devam edeceğiz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, "Türkiye Cumhuriyeti olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde mazlumların ve mazlum coğrafyaların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Yardımcısı Ergüneş, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı binasında partilileriyle buluştu. 2002 ile 2020 yılı arasında yapılan sosyal yardımlara dikkat çeken Ergüneş, “2002 yılında sosyal yardım kalemi olarak bu devletin ihtiyaç sahiplerine aktardığı kaynak gayri safi milli hasılanın ancak binde 37’siydi ama 2022 yılına geldiğimizde Türkiye’nin ürettiği zenginlik refahı binde 137’sini yaklaşık 4 katını ihtiyaç sahiplerine aktarmaya çalıştık. 2020 yılı itibariyle devletin sosyal hizmet yardım alanına aktarmış olduğu 70 milyar liranın sadece yüzde 82’sini bakanlık olarak 27 milyarını bu ülkenin yetim, öksüz, engelli, yaşlı, şehit, gazi ve ekonomik yoksulluk çeken gruplarına aktardık. Herkesin duyarsız kaldığı konularda biz Türkiye Cumhuriyeti olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde mazlumların ve mazlum coğrafyaların yanında olmaya devam edeceğiz. Biz çünkü merhamet medeniyetinin mensuplarıyız” dedi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Cihat Sezal da, “Ben hep söylüyorum dünyada vicdan sahibi toplumlardan biri belki de en önceliklisi, Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Cumhurbaşkanımızın söylemleri ile daha da önem kazanmış ve dünyada ses getirmiştir” ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise, “Biz ihtiyaç sahiplerimiz için kart uygulaması başlattık. Bu sayede ihtiyaç sahipleri kendi ihtiyaçlarını her hangi bir baskı altında kalmadan önceliklerini tespit ederek istediği yerden alabiliyor. Hem onlar mutlu, hem de en yakın satış yerlerde bu ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar” dedi.