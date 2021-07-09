Erdoğan’ın Diyarbakır ziyaretinde açılan destek pankartı ilgi çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın Diyarbakır ziyareti sırasında açılan destek pankartı ilgi çekti.

New York’taki Times Meydanı’nda terör örgütü FETÖ’nün yayınlattırdığı ‘Stop Erdoğan’ yazılı aşağılık kampanyaya karşı Diyarbakır Bismil İlçe Teşkilatı sessiz kalmadı. Terör örgütü FETÖ’ye, AK Parti Bismil İlçe Teşkilat Başkanı Besri Gülseven, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır ziyaretinde Kürtçe pankartla cevap verdi. Destek pankartında Kürtçe, ‘Em Ji Te hez dıkım’ ‘Seni seviyoruz Erdoğan’ anlamına gelen dev pankart açıldı.

Diyarbakır’da yapılan yatırımların Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde olduğunu belirten AK Parti Bismil İlçe Teşkilat Başkanı Gülseven, “Bölgeye yatırımları o kadar çok ki 20 yıl önceki Diyarbakırla şimdiki Diyarbakır arasındaki fark çok büyük, hepsi AK Parti’nin yatırımları sayesinde oldu. Diyarbakır’da Erdoğan’dan önceki Diyarbakır Erdoğan’dan sonraki Diyarbakır diye bir söz var, biz yıllarca burada terör ve işsizlikten çok çektik, ancak AK Parti bölgeye planlı yatırımlarıyla ve aynı zamanda teröre karşı mücadelesiyle Diyarbakır’ı yeniden ayağı kaldırdı. Kendisine şükranlarımızı sunuyoruz, burada 7’den 70’e herkes kime teşekkür edeceğini biliyor Erdoğan’ı bir kez daha Diyarbakır’da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.