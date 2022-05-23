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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Milli Uzay Programı kapsamında bir Türk vatandaşının uluslararası uzay programına gönderilme sürecini başlatıyoruz. 45 yaşından genç vatandaşlarımız bu programa başvurabilecek.”
Erdoğan: “Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten yararlanma yolunu açıyoruz.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten yararlanma yolunu açıyoruz.”
Politika 23.05.2022, 19:57 23.05.2022, 20:05
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten yararlanma yolunu açıyoruz.”