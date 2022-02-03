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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kırım da dahil olmak üzere Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak istiyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ”Krizin, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve MİNSK anlaşmaları çerçevesinde barışçı ve diplomatik yöntemlerle sona erdirileceğine inanıyoruz” dedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Türkiye olarak yangına körükle gitmek yerine tansiyonu nasıl düşürürüz mantığı ile hareket ediyoruz”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Ukrayna ile diplomatik ilişkilerimizin 30 yıl önce bugün kurulmuş olması ziyaretime tarihi bir boyut kazandırmıştır.”
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Bu ziyaret Ukrayna’nın dostunun kim olduğunu, bizim yanımızda kimin durduğunu gösteriyor. Ukrayna bunu her zaman hatırlayacaktır” dedi.
Erdoğan ve Zelenskiy başkanlığında heyetlerarası görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ikili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.
Politika 03.02.2022, 18:14
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ikili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin daveti üzerine Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in 10’uncu Toplantısı’na katılmak üzere Ukrayna’ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Başkanı Zelenskiy, yaklaşık 3 saat 10 dakika süren ikili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.