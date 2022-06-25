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Erdoğan ve Stoltenberg, İsveç ile Finlandiya’yı görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini görüştüğünü belirterek, "Önümüzdeki hafta Brüksel ve Madrid’de müzakerelere devam etme konusunda mutabık kaldık" dedi.

Politika 25.06.2022, 15:00
Erdoğan ve Stoltenberg, İsveç ile Finlandiya’yı görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini görüştüğünü belirterek, "Önümüzdeki hafta Brüksel ve Madrid’de müzakerelere devam etme konusunda mutabık kaldık" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdiği ifade etti. Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya başvurularını görüştüm. Önümüzdeki hafta Brüksel ve Madrid’de müzakerelere devam etme konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 28-30 Haziran’da İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi’ne katılacak.

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