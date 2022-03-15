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Erdoğan ve Scholz'dan açıklama: Antalya zirvesi önemli bir başarıdır

Recep Tayyip Erdoğan haberleirine göre, Erdoğan, Almanya Şansölyesi Scholz ile görüştü. Kritik görüşmenin başlıca konusu Rusya-Ukrayna krizi oldu. İki lider açıklamalarında bu konuda hemfikir olduklarını belirtti...

Politika 15.03.2022, 17:37
Erdoğan ve Scholz'dan açıklama: Antalya zirvesi önemli bir başarıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Scholz’un Türkiye’ye ilk resmî ziyaretini gerçekleştirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kendisine ve heyetine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Son derece dinamik ve güçlü olan Türk-Alman ilişkilerinin boyutları ve yoğunluğu emsalsizdir. Sayın Şansölye ile yakın diyalog ve iş birliğimizi sürdürmekte kararlıyız” diye ekledi.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ağırlıklı olarak Ukrayna ve Rusya bağlamındaki gelişmeleri ele aldıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “NATO müttefiki iki ülke olarak müşterek görüş ve endişelere sahip olduğumuzu teyit ettik. Bir yandan Avrupa güvenliğine yönelik zaruri önlemleri alırken, diğer yandan çözüme yönelik diplomatik çabaların hızlandırılması gerektiği hususunda mutabık kaldık” açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin tarafları bir araya getirme ve diyaloğun tesisi noktasında önemli ilerlemeler kaydedilmesine yardımcı olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gayretlerimiz sonucu Rus ve Ukrayna Dışişleri Bakanları Dışişleri Bakanımın da katılımıyla Antalya’da bir araya geldi. Savaşın devam ettiği bir ortamda bu toplantının düzenlenmesi bile diplomasinin hanesine kaydedilmiş önemli bir başarıdır. Kalıcı ateşkesin tesisi konusundaki çabalarımızı yılmadan sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

“İKİLİ TİCARET HACMİMİZİ 50 MİLYAR DOLARA TAŞIMAKTA KARARLIYIZ”

“Bugün yaptığımız görüşmelerde, gündemimizdeki ikili ve diğer birçok meseleyi de değerlendirdik” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “İçinden geçtiğimiz bu çalkantılı dönemde Almanya’yla mevcut yüksek düzeyli istişare mekanizmalarımızın canlandırılması gerektiğine inanıyorum. G-20 üyesi ülkeler olarak ekonomik ortaklığımızı yeni küresel düzende daha da ileri taşımamız ortak menfaatimizedir. Almanya, Türkiye’nin ihracatta ilk ve ithalatta ikinci sıradaki ortağıdır. 2020 yılında 38 milyar dolar civarında gerçekleşen ikili ticaret hacmimiz, 2021 yılında 41 milyar doları aşmış vaziyette. Bu rakamı en kısa sürede 50 milyar dolara taşımakta kararlıyız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “İş birliğimizin yenilenebilir enerji, iklim değişikliğiyle mücadele, yeşil dönüşüm, yapay zekâ ve dijitalleşme gibi yeni alanlarda da yoğunlaşmasının bu hedefe ulaşmamıza yardımcı olacağına inanıyorum. İlişkilerimizin önemli bir veçhesini de insani boyut teşkil ediyor. Turizmde bu sene salgın öncesi dönemin rakamlarının yakalanmasına çalışıyoruz. Almanya’daki 3 milyonluk Türk toplumunu, ülkelerimizi birbirine daha da yakınlaştıran ortak bir zenginlik olarak görüyoruz. Geçen sene Ekim ayında Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşması’nın 60. yıl dönümünü idrak ettik. Bu yıl dönümü Almanya’nın kalkınmasına, çok kültürlü ve müreffeh bir ülke hâline gelmesine önemli katkı sunan Türklerin emeklerinin bir kez daha takdir edilmesi bakımından güzel bir fırsat teşkil etti. Kovid-19 salgınıyla mücadelede Özlem Türeci ve Uğur Şahin hem Almanya’nın hem Türkiye’nin gururu oldular.14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle kendilerini bir kez daha tebrik ediyorum. Bundan sonra da Avrupalı Türkleri her alanda teşvik etmeyi sürdüreceğiz.”

“Almanya ile bölgesel konularda yakın iş birliği içerisinde çalışmayı önemsiyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Bölgemizdeki son gelişmeler, Türkiye’nin başta güvenlik ve enerji olmak üzere birçok alanda anahtar role sahip olduğunu ispatlamıştır. Almanya’nın, Avrupa Birliği içinde lider konumdaki ülkelerden biri olduğu tartışmasızdır, şüphesizdir.”

"ATEŞKES İÇİN HEMFİKİRİZ"

Scholz'ün açıklamaları şöyle; Türkiye'de olmaktan mutluyum. Şu anda Avrupa'da savaş yaşanan bir dönemde bir araya geliyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı devam ediyor. Orada hayatlarını kaybeden insanları görünce endişe ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ve ben bu saldırı konusundaki endişelerimiz konusunda hemfikiriz. Ateşkes için hemfikiriz. Türkiye'nin katkıları olumlu. Özellikle Montrö Anlaşması uyarınca boğazların tarafların savaş gemisine kapatılmasının krizin daha da tırmanmamasına önemli bir katkı olduğunu düşünüyoruz. Siviller için güvenli koridorların sağlanması gerekir. Artık sonuçların elde edilmesi ve silahların susması en önemlisi. Türkiye'de de iki ülkenin dışişleri bakanları arasında görüşmelerin olması çok yararlı olmuştur. En kısa zamanda silahların susması bekleniyor. Bizim NATO nezdinde iş birliği içinde olmamız önemli.  Türkiye ve AB işbirliği için gelecekte burada bazı planlarımız var. Üst düzey diyalog formatlarını devreye sokacağız, gümrük birliği konusunu da görüşmeye devam edeceğiz.

Erdoğan: Biz şu anda NATO'da Almanya ile ortağız. İki NATO ülkesi olarak birlikte neler yapabiliriz, bunun değerlendirmesini yaptık. Rusya'dan aldığımız silahlar noktasında bunun cevabını merak ettiğinizi görüyorum. Şu andaki şartlar içerisinde gelecek ne gösterir onu şu anda konuşmak erken olur. Şartlar ne getirir ne götürür onu görmek lazım. Daha önce de ifade ettiğim gibi biz sayın Zelenskiy ile de sayın Putin ile de dostluğumuzu korumak zorundayız. Yaptırımlara gelince, BM kuralları içerisinde ne gerekiyorsa onu yaptık. Ukrayna’nın ihtiyacı olan yardımı biz Rusya’ya rağmen yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz.

Scholz: Biz Putin ile konuşurken Ukrayna'ya yardım etmek için konuşuyoruz. Ukrayna kendisi için neyin doğru olduğuna karar vermeli. Açık ve net olan şu artık şöyle bir söylenti kalkmalı: Şu gerçek kabul edilmeli. Ukrayna bir millet. Vatanlarını savunuyorlar.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Scholz, ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Scholz'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Karşılama töreninde, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Scholz, tören kıtasını 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Heyetlerini birbirine sunan Erdoğan ve Scholz, Türkiye ve Almanya bayrakları önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Törende TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

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