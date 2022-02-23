Erdoğan ve Putin, Rusya-Ukrayna krizini görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın Donbass Bölgesi’nde yaşanan gelişmeleri telefon görüşmesinde ele aldı.

Rusya’nın, Ukrayna’nın Donbass Bölgesi’ndeki Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri’nin bağımsızlıklarını tanımasından sonra diplomatik temaslar devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Kremlin Sarayı Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Liderler, Rusya’nın Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanımasıyla bağlantılı olarak durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Vladimir Putin, Ukrayna makamlarının Donbass’taki saldırganlığı ve Minsk anlaşmalarına uymayı sistematik olarak reddetmeleri karşısında alınan kararın nesnel gerekliliğini vurguladı" denildi.

Açıklamada, Putin ve Erdoğan’ın, Rusya’nın, ABD ve NATO’ya sunduğu güvenlik garantileri taslağını da ele aldığı aktarılarak, "Bu bağlamda Vladimir Putin, ABD ve NATO’nun Rusya’nın meşru endişelerini ve taleplerinin görmezden gelinmesi nedeniyle duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi" ifadeleri kullanıldı.