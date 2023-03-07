Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun seçim karnesi!

Erdoğan, 1994 yılından günümüze kadar katıldığı tüm seçimlerde galip gelen isim olmayı başardı.

İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığı seçimlerin karnesi

* 27 Mart 1994 yerel seçim

* 3 Kasım 2002 genel seçim

* 29 Mart 2014 yerel seçim

* 22 Temmuz 2007 genel seçim

* 21 Ekim 2007 referandum

* 29 Mart 2009 yerel seçim

* 12 Eylül 2010 referandum

* 12 Haziran 2011 genel seçim

* 30 Mart 2014 yerel seçim

* 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi

* 7 Haziran 2015 genel seçim

* 1 Kasım 2015 genel seçim

* 16 Nisan 2017 referandum

* 24 Haziran 2018 genel ve cumhurbaşkanlığı seçimi

* 31 Mart 2019 yerel seçim

Millet İttifakı'nın tam desteğini alarak cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılıp da kaybettiği seçimler ise şöyle:

* 29 Mart 2009 yerel seçim

* 12 Eylül 2010 referandum

* 12 Haziran 2011 genel seçim

* 30 Mart 2014 yerel seçim

* 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi

* 7 Haziran 2015 genel seçim

* 1 Kasım 2015 genel seçim

* 16 Nisan 2017 referandum

* 24 Haziran 2018 genel ve cumhurbaşkanlığı seçimi

* 31 Mart 2019 yerel seçim