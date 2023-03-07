Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun seçim karnesi!
Türkiye seçmeni 14 Mayıs 2023'te Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında bir seçim yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 Mart'ta seçim kararı alacak ve 11 Mart'ta Resmi Gazete'de yayınlanacak. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. CHP, İyi Parti, DEVA, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin desteklediği Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı da Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi iki liderin de seçim karnesine göz atalım. Tüm Türkiye'nin, hatta dünyanın merakla beklediği Cumhurbaşkanı kim olacak? sorusunun cevabını ise sandıkta göreceğiz. Son söz elbette milletin...
Erdoğan, 1994 yılından günümüze kadar katıldığı tüm seçimlerde galip gelen isim olmayı başardı.
İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığı seçimlerin karnesi
* 27 Mart 1994 yerel seçim
* 3 Kasım 2002 genel seçim
* 29 Mart 2014 yerel seçim
* 22 Temmuz 2007 genel seçim
* 21 Ekim 2007 referandum
* 29 Mart 2009 yerel seçim
* 12 Eylül 2010 referandum
* 12 Haziran 2011 genel seçim
* 30 Mart 2014 yerel seçim
* 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi
* 7 Haziran 2015 genel seçim
* 1 Kasım 2015 genel seçim
* 16 Nisan 2017 referandum
* 24 Haziran 2018 genel ve cumhurbaşkanlığı seçimi
* 31 Mart 2019 yerel seçim
Millet İttifakı'nın tam desteğini alarak cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılıp da kaybettiği seçimler ise şöyle:
* 29 Mart 2009 yerel seçim
* 12 Eylül 2010 referandum
* 12 Haziran 2011 genel seçim
* 30 Mart 2014 yerel seçim
* 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi
* 7 Haziran 2015 genel seçim
* 1 Kasım 2015 genel seçim
* 16 Nisan 2017 referandum
* 24 Haziran 2018 genel ve cumhurbaşkanlığı seçimi
* 31 Mart 2019 yerel seçim