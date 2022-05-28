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Erdoğan ve Aliyev, Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi gösterisini izledi.

Politika 28.05.2022, 18:13 28.05.2022, 20:45
Erdoğan ve Aliyev, Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü’deki TEKNOFEST Azerbaycan programını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türkiye dışında ilk defa Azerbaycan’da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te bir araya geldi.

TEKNOFEST Azerbaycan alanındaki stantları ziyaret eden iki lider, Azerbaycan Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü temasları kapsamında ASAN Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi’nin açılışına katılacak ve Aliyev ile görüşme gerçekleştirecek.

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