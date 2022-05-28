Erdoğan ve Aliyev, TEKNOFEST’te kazanan takımlara ödüllerini verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te kazanan takımlara ödüllerini takdim etti.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Türkiye dışında ilk kez Azerbaycan’da gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in daveti üzerine TEKNOFEST’te katılmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Aliyev ve Nobel Ödüllü Bilim Adamı Aziz Sancar, TEKNOFEST Azerbaycan’ın yarışmalarında dereceye giren 16 takıma ödüllerini verdi. Törenin sonunda Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Aliyev’e plaket, Sancar’a ise hediye takdim etti. İki lider törenin sonunda katılımcılarla birlikte aile fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü temasları çerçevesinde ASAN Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi’nin açılışına katılacak ve Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşme gerçekleştirecek.