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Erdoğan, Ürgenç Havaalanı’nda törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’daki resmi ziyareti çerçevesinde Ürgenç Havaalanı’nda törenle karşılandı.
Politika 30.03.2022, 12:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’daki resmi ziyareti çerçevesinde Ürgenç Havaalanı’nda törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in daveti üzerine gerçekleştirdiği resmi ziyareti çerçevesinde Ürgenç kentine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Ürgenç Havaalanı’nda törenle karşılandı. Geleneksel kıyafetli Özbek gençlerin Türk bayraklarıyla Erdoğan’ı karşıladığı törende, halk dansı gösterisi de yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’ın Hive şehrini ve kentteki İçan Kalebölgesini ziyaret edecek. Erdoğan ziyaretlerinin ardından onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.