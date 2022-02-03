Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Sayın Zelenskiy ile ikili görüşmemizin ardından konsey toplantımıza eşlik edeceğiz. Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi gözden geçireceğiz.

Ukrayna'nın karşı kaldığı meydan okumaları takip ediyoruz. Komşumuz Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi her fırsatta dile getiriyoruz.

Bölgedeki gerilimi yakından takip ediyoruz. Bölgemizde barışın tesisi için üstümüze düşen her şeyi yapmaya hazırız. Kiev'deki temaslarımızın Ukrayna ile ilişkilerimizi güçlendireceğini düşünüyorum."

RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ

Bölgede yaşanan gerilimi yakından takip ediyoruz. Önemli bölgesel konularda fikir alışverişi yapacağız. Tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz. Bölgede barış için üzerimize düşmeye hazırız. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi her platformda dile getiriyoruz.



Bugün sayın Zelenskiy ile görüşmemizi yapacağız. Ardından da Çin ziyaretinden sonra sayın Putin Türkiye ziyaretini gerçekleştireceği bilgisini bize vermişti. Bu iki ziyareti yapmadan onlarla bu görüşmeleri gerçekleştirmeden hangi taşı nereye koyacağımızı düşünmek doğru olmaz. Görüşmeden sonra neyi nereye oturtacağımızı, Rusya ile Ukrayna arasındaki olumsuz gelişmeleri görmek yaşamak bizler için doğru bir gelişme değil. Onun için de her iki ülkenin arasındaki sıkıntılı dönemi inşallah başarıyla atlatmayı zira kendi aralarında da bu ülkenin temsilcileri sürekli bizim Ukrayna için işgal söz konusu değildir, savaştan yana değiliz ifadelerini kullanıyorlar.