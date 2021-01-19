banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Bireysel Emeklilik Sisteminde Haklar
Bireysel Emeklilik Sisteminde Haklar
Selena Gomez: Sosyal medya devleri kötülükten para kazanıyor
Selena Gomez: Sosyal medya devleri kötülükten para kazanıyor
Ekonomistler Merkez Bankası’ndan ne bekliyor?
Ekonomistler Merkez Bankası’ndan ne bekliyor?
Ankara'da sıcaklık eksi 17'ye düştü
Ankara'da sıcaklık eksi 17'ye düştü

Erdoğan: Türkiye'yi 2023 vizyonuna biz ulaştıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın, Karabük İl Kongrelerimize canlı bağlantı ile katıldı.

Politika 19.01.2021, 14:21 19.01.2021, 14:23
4
Erdoğan: Türkiye'yi 2023 vizyonuna biz ulaştıracağız

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük İl Kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan, yaptığı konuşmada, "AK Parti Türkiye'nin sadece son 18 yılının değil, inşallah daha uzun yıllar boyunca geleceğinin de partisidir." ifadesini kullandı.

"Bizler seferle mükellef kadrolar olarak samimiyetle çalıştıkça Rabb'im bize nice zaferleri nasip etmiştir. İnşallah bundan sonra da edecektir." diyen Erdoğan, "Cumhur İttifakı'yla birlikte hep daha ileriye gidecek, hep daha çok hizmet yapacak, hep daha büyük projelere imza atacağız." şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

İl kongrelerimizi salgın şartları sebebiyle canlı bağlantıyla gerçekleştirmekten elbette memnun değiliz. İçinden geçtiğimiz kritik dönemde başka bir çare olmadığı için süreci bu şekilden nihayete erdireceğiz. En kısa sürede vatandaşlarımızla ve teşkilatımızla kucaklaşmayı diliyoruz. AK Parti teşkilatlarımızın geçtiğimiz yıl 1 milyon yeni üyeyi partimize kazandırmış olmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum. AK Parti'nin yolu milletin yolu, davası milletin davası, gücü milletin gücüdür. Böyle bir misyonla yola çıkmış ve girdiği her seçimden birinci çıkarak 18 yıldır iktidarda kalmış bir parti mensuplarına düşen görev hep daha iyisine çalışmaktır.

Milletimize hizmet yolunda sarf edeceğiniz fedakarlık içinden her birinize şimdiden teşekkür ediyorum. AK Parti daha uzun yıllar boyunca Türkiye'nin partisidir. Türkiye'yi 2023 vizyonuna biz ulaştıracağız. İnşallah 2023 seçimlerine kadar hem parti teşkilatları hem hükümet hem meclis grubu olarak var gücümüzle çalışarak milletimizin karşısına bir kez daha alnı ak, yüreği ferah olarak çıkacağız.

Cumhur İttifakı'yla birlikte hep daha ileriye gidecek, hep daha çok hizmet yapacak, hep daha büyük projelere imza atacağız.

Türkiye'nin diplomasiden ekonomisine kadar geniş bir cephede yürüttüğü mücadelede karşımızdakilerin değirmenlerine su taşıyanları, kendi ülkelerini her fırsatta yabancılara şikayet edenleri kesinlikle unutmayacağız. Her politikamızı eleştirenlere bakmayın.

Her alanda Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görüyoruz. Uluslararası alanda sözü dinlenmeye talepleri görmezden gelinen bir ülkeden taraf olduğu her konuda süreçleri değiştiren bir ülke konumuna gelmiştir.

Türkiye'de projesi, planı olan tek parti AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır. Diğerleri siyaset yapıyormuş gibi görünerek vakit kaybetmektedir. Tam bir kara mizah örneğidir.

Akıl ve vicdan sahibi herkes, güvenlikten diplomasiye kadar Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görüyor. İhanetlerden, saldırılardan ve tuzaklardan kurtulan Türkiye, bugün artık bölgesinde ve dünyada dengeleri belirleyecek bir konuma ulaşmıştır.

Şimdiden reform gündemimizi oluşturmaya başladık. İlgili hazırlıklarımızı kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir.

Biz kendi yolumuzda yürümeye, kendi işimize bakmaya, kendi hedeflerimizi hayata geçirmeye bakacağız.

Yorumlar (0)
banner422
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 18 27
9. Antalyaspor 19 25
10. Malatyaspor 18 24
11. Sivasspor 18 23
12. Başakşehir 18 23
13. Konyaspor 18 22
14. Göztepe 18 22
15. Kasımpaşa 18 22
16. Rizespor 18 21
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 18 16
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 18 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 18 37
2. Man City 17 35
3. Leicester City 18 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. Chelsea 18 29
8. Southampton 18 29
9. West Ham 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 15 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 18 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12