Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi’nin düzenleneceği alana geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avaza’da Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi’nin düzenleneceği alana geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Türkmenistan’ın Avaza bölgesinde Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi’nin gerçekleştirileceği alana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek. Zirvede ticaret, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere, dost ve kardeş üç ülke arasındaki iş birliğinin her alanda daha da derinleştirilmesine dair atılacak adımlar ele alınacak. Erdoğan, ayrıca zirve marjında ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.