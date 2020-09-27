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Erdoğan: 'Türk Milleti tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan’ın bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu belirterek, “Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır” dedi.
Politika 27.09.2020, 18:39
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Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Azerbaycan'a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır. Ermenistan'ın tahrikkar saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli bir tepki ortaya koyamayan uluslararası toplum çifte standardını bir kez daha göstermektedir. Yaklaşık 30 yıldır ihmalkar tutumunu sürdüren Minsk üçlüsü de çözüm odaklı davranmaktan maalesef çok uzaktadır” ifadelerini kullandı.
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