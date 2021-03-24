Erdoğan: Tüm terör örgütlerini hezimete uğrattık

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu’nda toplanan AKP 7. Olağan Büyük Kongresi’nde partililere seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023 Manifestosu olarak nitelendirdiği konuşmada milli güvenlikle ilgili öne çıkan ifadeler şöyle:

"Askerlerimiz sınırlarımızda, emniyet teşkilatımız şehirlerimizde, jandarmamız kırsalda, sahil güvenliğimiz kıyılarımızda, istihbaratımız her yerde milletimizin huzuru için gece gündüz görev yapıyor."

"Millete söz verdikleri şekilde" güvenliğin önceliklerinin daima en başında yer aldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu arada PKK başta olmak üzere tüm terör örgütlerini hezimete uğratarak, ülkemiz sınırları içinde eylem yapamaz hale getirdik. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Dereler'de hamdolsun askerimiz, jandarmamız, polisimiz, güvenlik güçlerimiz yaptıkları mücadeleyle, verdikleri o yiğit mücadeleyle bugüne kadar görmedikleri hesabı ödediler ödüyorlar ve ödeyecekler."

Milletin doğrudan günlük hayatına dokunan hizmetler veren mahalli idareleri, mevzuatından kaynaklarına kadar her alanda güçlendirdiklerini dile getiren Erdoğan, "Muhtarlarımızın vatandaşlarımıza daha etkin hizmet verebilmelerini sağlayacak mekanizmaları kurarken, muhtarlarımızın özlük haklarında en çok iyileştirmeyi biz yaptık. Ama Bay Kemal ne diyor? 'Onlara şimdi biz birer de özel kalem atayacağız', gayet anlamlı bir şey, hayırlı olsun. Eğer gelirsen o atamaları da yaparsın. Biz silahından kendilerine verilecek her türlü desteğe kadar muhtarlarımıza bu destekleri zaten verdik, veriyoruz." diye konuştu.