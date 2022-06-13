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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Yunanistan Başbakanının ABD Kongresi’nde bizi övmesini beklemiyoruz. Fakat, iki NATO üyesi ülke ve NATO’da güvenlik ile ilgili dayanışma söz konusu. F-16’lar için lobi yapılması kabul edilebilir değil” dedi.
Fenerbahçe’nin prensipte anlaşma sağladığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique, saat 18.30’da İstanbul’da olacak.
Erdoğan: Temmuz ayında enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini rahatlatacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 20 yılda asgari ücreti yüzde 200’e yakın artırdık. Temmuz ayında enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini rahatlatacağız" dedi.
Politika 13.06.2022, 13:44 13.06.2022, 13:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 20 yılda asgari ücreti yüzde 200’e yakın artırdık. Temmuz ayında enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini rahatlatacağız" dedi.