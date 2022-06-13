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Erdoğan: Temmuz ayında enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini rahatlatacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 20 yılda asgari ücreti yüzde 200’e yakın artırdık. Temmuz ayında enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini rahatlatacağız" dedi.

Politika 13.06.2022, 13:44 13.06.2022, 13:58
Erdoğan: Temmuz ayında enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini rahatlatacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 20 yılda asgari ücreti yüzde 200’e yakın artırdık. Temmuz ayında enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini rahatlatacağız" dedi.

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