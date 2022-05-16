Son Dakika
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün saat 10.00’da Başkent Millet Bahçesi’nde gündeme dair basın açıklaması yapacak.
Erdoğan taziye ziyareti için Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri eski Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan’ın vefatı nedeniyle yarın Abu Dabi’ye taziye ziyaretinde bulunacak.
Politika 16.05.2022, 23:34 17.05.2022, 08:59
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Eski Başkanı merhum Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan’ın vefatı nedeniyle 17 Mayıs 2022 tarihinde Abu Dabi’ye taziye ziyaretinde bulunacaklar ve bu vesileyle Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’la ikili görüşme gerçekleştireceklerdir” denildi.