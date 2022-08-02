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Erdoğan talimat verdi: 2022 KPSS için İnceleme başlatıldı

İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı vermiştir. İnceleme en kısa sürede neticelenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. “

Politika 02.08.2022, 20:21 02.08.2022, 20:28
Erdoğan talimat verdi: 2022 KPSS için İnceleme başlatıldı

İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı vermiştir. İnceleme en kısa sürede neticelenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. “

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