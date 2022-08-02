Erdoğan talimat verdi: 2022 KPSS için İnceleme başlatıldı

İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı vermiştir. İnceleme en kısa sürede neticelenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. “