Erdoğan: "Siyasi tartışma yok, bir şahsın YSK’ya hakareti var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mahkeme kararının ardından birilerinin fırtına koparmaya çalıştığını belirterek, “Mahkeme kararının açıklamasının ardından söylenenlere bir taraftan gülüyor bir taraftan üzülüyoruz. Yalan yanlış bir sürü lafı gördükçe gülüyoruz. Siyasi tartışma yok, bir şahsın YSK’ya hakareti var. Birilerinin kendi iç kavgalarını Bizansvari olarak bizim üzerimizden yürüttüğünü gördükçe de üzülüyoruz. Halbuki tablo nettir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin’den önemli mesajlar verdi. Mardin 15 Temmuz Şehitler Parkında toplanan yaklaşık 75 bin kişiye hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 6 yaşında evlendirilen kız çocuğu yorumları ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mahkeme kararını değerlendirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu milletin evlatlarının canlarına göz dikerken kendi evlatlarını şatafatlarda yaşatanlara bir şey demiyorum. Bunlara en güzel cevabı evlatlarını terör örgütünün elinden almak isteyen Diyarbakır anneleri verdi. Bay kemal 6 yaşındaki çocuğu konuşuyorsun, bizim ciğerimiz yanıyor, o bir felaket ayrı konu, 10-13-15 yaşında kandile kaçırılan o yavrular için bir kelime ettin mi? O yavrularla ilgili bir cümle kullandın mı?, Diyarbakır annelerini ziyaret ettin mi? Onlarla helalleştin mi? Ah canbaz ahh. Helalleşmek istiyorsan Diyarbakır’a git oradaki annelerle helalleş. Ama sen kiminle temastasın HDP ile HDP kiminle iş tutuyor Kandil ile. Evlatlarını birer birer terör örgütünün elinden kurtaran Diyarbakır annelerini Mardin’den selamlıyorum. Terör örgütü sınırlarımız içinde bitirdikçe artık anneler evlatlarının acı haberini değil, okulundan, düğününden, iş yerinden gelen güzel haberleri bekleyecek. Eli silahlı teröristlerin nefeslerini nasıl kestiysek, bunların siyasi bağlantılarının da nefeslerini keseceğiz. Türkiye yüzyılı Mardin’den başlayarak eserle, hizmetle yükselecek umudun, sevincin yüzyılı olacaktır” diye konuştu.

İmamoğlu kararını yorumladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında isim vermeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen kararı yorumladı. Erdoğan, “Son günlerde bir mahkeme kararının üzerinden kopartılan fırtınanın gerisinde faşist bir anlayış var. Bunun bizimle bir ilgisi yok. Konu bir şahsın hakimlere yaptığı hakaretten dolayı aldığı bir cezadır. Mahkeme kararının açıklamasının ardından söylenenlere bir taraftan gülüyor bir taraftan üzülüyoruz. Yalan yanlış bir sürü lafı gördükçe gülüyoruz. Birilerinin kendi iç kavgalarını Bizansvari olarak bizim üzerimizden yürüttüğünü gördükçe de üzülüyoruz. Halbuki tablo nettir. Anayasanın 138. maddesine göre hakimler görevlerini bağımsız olarak kanuna uygun şekilde yaparlar. Mahkemelerin verdiği her kararı beğenmek mecburiyetinde değiliz. Bizim de eleştirdiğimiz mahkeme kararı olmuştur. Ama bu kimseye mahkemeleri tanımama hakkı vermez. Hayatımız yasaklarla mücadele ile geçti çözümü milli iradede bulduk. Milli iradenin gücünün dışında hiçbir yerde çözüm aramadık. Bugün de bizimle projelerini yarıştıracak bir rakip arıyoruz. 6’lı masa adını alan ve yanındakilerle birlikte karşımıza bir isim çıkaramadılar. Masadakilerin hepsinin aklında farklı hesaplamalar var. Birileri mahkeme kararını bizim üzerimizden farklı yöne çekiyor ama biz bunu yutmayız. Bunun adı tek parti faşizmidir. Mertçe ortaya çıkıp mücadele etmek yerine hep başkalarının sırtından iktidar rüyası görme hırsından bir türlü kurtulamadılar. Dün darbecilerin ardından dolanıyorlardı bugün suni gündemin ardından dolanıyorlar. Halbuki ortada henüz netleşen bir durum yok. Buradaki asıl çarpıklık yargı ile ilgili durumu 6’lı masa kendi siyasi mezesi haline getirmeye çalışıyor. Bizi de bu oyuna dahil etmek istiyorlar biz bu oyunun içinde olmadık olmayız” şeklinde konuştu.

6’lı masaya meydan okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında 6’lı masaya hodri meydan diyerek, adaylarının açıklanmasını istedi. Erdoğan, “Cumhur ittifakı adayını açıklamış ve meydanlarda, toplanıp dağılmaktan başka iş yapmayan 6’lı masa ve ortaklarının yürekleri yetiyorsa çıkıp adaylarını açıklasınlar. Çamura yatmadan bizim adayımız şudur deme cesaretini göstersinler biz de meydanda kiminle yarışacağımızı, projelerle kiminle kapışacağımızı bilelim” ifadelerini kullandı.