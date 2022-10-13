Erdoğan: “Rusya tahıl ve gübresinin Türkiye üzerinden az gelişmiş ülkelere naklini yapma konusunda bizler de kararlıyız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede “Rusya tahıl ve gübresinin Türkiye üzerinden az gelişmiş ülkelere naklini yapma konusunda bizler de kararlıyız” dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise “"Avrupa’dan bile daha güvenli bir güzergah olan Türkiye, gaz tedariki konusunda en güvenli güzergah haline geldi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleştirilen Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 6. Zirvesi çerçevesinde temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin düzenlendiği Bağımsızlık Sarayı’nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. TSİ 12.48’de başlayan görüşme, 14.06’da sona erdi. Ukrayna krizi başta olmak üzere bölgesel konular ve 2 ülke arasındaki ilişkilerinin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Akkuyu çok önemli bir adım. Akkuyu ile ilgili olarak birinci türbünün önümüzdeki yılın ilk yarısında açılması dünyada farklı bir ses getirecektir. Sinop’u da konuşmuştuk. Sinop ile ilgili bir adım atılırsa bu bu çok daha farklı bir çarpan etkisi yapacaktır. Türkiye-Rusya işbirliği gerekirse Akkuyu yüzde 10 enerji ihtiyacımızı karşılarken, ikinci Sinop yüzde 10 karşıladığı zaman yüzde 20 gibi enerji ihtiyacımızı karşılamada 2 nükleer enerji santralinin çıkaracağı ses dünyada farklı olacaktır” ifadelerini kullandı.

“(Tahıl sevkiyatı) Dünyada pek çok dengeyi lehte çevirecektir”

Erdoğan özellikle üzerinde durulan tahıl sevkiyatına değinerek, “Bir taraftan da tahıl naklinde de İstanbul mutabakatını güçlendirerek devam ettirmemiz ve Rusya tahıl ve gübresinin Türkiye üzerinden az gelişmiş ülkelere naklini yapma konusunda bizler de kararlıyız. Bunu az gelişmiş ülkelere üzerimizden yaparız, hatta bu isimleri belirlemede müşterek çalışma içerisinde olabiliriz. Gelişmiş ülkelerden daha çok fakir ülkeleri bu süreç içinde gözetmemizdir. Bunu yapmamız da dünyada pek çok dengeyi lehte çevirecektir. Türkiye ile Rusya’nın atacağı adımlar belli çevreleri rahatsız ederken az gelişmiş ülkeleri de mutlu edecektir. Bu konudaki kararlığımıza arkadaşlarımızın birbirleriyle yapacağı çalışmalar önemli. Gerek Dışişleri Bakanlarımız gerek Tarım Orman Bakanlıklarımız gerekse Enerji Bakanlığımızın yapacağı çalışmalar bizi güçlü kılacaktır” ifadelerini kullandı.

“Türk Akım’da sabotaj yapmayı planlıyorlardı ama önledik”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben yaptığı konuşmada ikili anlaşmaların aksamadan uygulandığını söyleyerek, "Sizinle beraber en üst düzeyde gerçekleştirdiğimiz görüşmeler iyi sonuçlar veriyor, ülkelerimiz arasındaki anlaşmaların hepsi yerine getiriliyor" dedi.

Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili sürecin de devam ettiğini kaydeden Putin, "Hem yatırım süreciyle ilgili hem Akkuyu Nükleer Santrali inşaatıyla ilgili çalışmaları zamanından önce yerine getiriyor. Şuan 22 bin kişi sahada çalışıyor ve biz zamanı yerinde kullanıyoruz" dedi.

Türk Akımı üzerinden Avrupa’ya gaz tedariği konusunda isteklerini dile getiren Putin, "Avrupa’dan bile daha güvenli bir güzergah olan Türkiye, gaz tedariki konusunda en güvenli güzergah haline geldi. Sizin tutumunuz sayesinde bu gaz boru hattını çok daha yoğun bir şekilde kullanmayı hedefliyoruz. Türk Akım’da sabotaj yapmayı planlıyorlardı ama önledik. Başarılı bir biçimde çalışmaya devam ediyor. Dün, Rusya Enerji Haftası çerçevesinde Türkiye Enerji Bakanı ve BOTAŞ Genel Müdürü ile müzakereler yaptıktan sonra Türkiye’yi dünyanın en büyük gaz merkezi haline getirme hedefini belirledik" ifadelerini kullanırken İstanbul’da imzalanan tahıl anlaşmasıyla Karadeniz üzerinden dünyaya sevk edilen tahılın çok azının yoksul ülkelere ulaştırılabildiğini yineledi.